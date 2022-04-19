 ولاية بوجدور تنظم وقفة تنديدية بعمليات القمع التي يتعرض لها الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة

19 أبريل، 2022

نظمت اليوم الثلاثاء ولاية بوجدور، وقفة تنديدية بعمليات القمع التي تتعرض لها جماهير شعبنا في المناطق المحتلة, وبشكل خاص ما تتعرض له النساء المناضلات في مدينة بوجدور المحتلة من قمع وتنكيل على يد سلطات الاحتلال.

وتم خلال الوقفة التي تقدمتها  والي ولاية بوجدور العزة ببيه وحضرها عدد من اطارات التنظيم السياسي  تلاوة بيانات إدانة من قبل أمانة التنظيم السياسي ووزارة الأرض المحتلة والجاليات لما يقوم به الاحتلال من أعمال وحشية تستهد الشعب الصحراوي ،وبالخصوص النساء المناضلات في مدينة وجدور المحتلة وفي مقدمتهن سلطانة خيا .

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد عبرت تلك البيانات عن التضامن المطلق مع مناضلي ومناضلات الجبهة الشعبية في تواجداتهم المختلفة والذين يواجهون قمع الاحتلال، زادهم الوحيد ايمانهم بعدالة قضيتهم.

ووفقا لذات المصدر، فقد رفع المشاركون خلال الوقف العلم الوطني و رددوا الشعارات المنددة للاحتلال المغربي، ودعوا كافة الصحراويين الى مواصلة المعركة النضالية ضد الاحتلال المغربي والمشاركة فيها بفعالية.

ليديا كبيش

19 أبريل، 2022

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