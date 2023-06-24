ولاية الجزائر : الوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك

ترأس صباح اليوم والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي اجتماعا تنسيقيا بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية وهذا بحضور الأمين العام بالنيابة و رئيس الديوان، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات الولائية ، إضافة إلى اطارات الولاية الجهاز التنفيذي، في إطار التحضير الجيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والوقوف على آخر الترتيبات وضبطها على مستوى ولاية الجزائر، حسب ما كشفه بيان ولاية الجزائر.

و تطرق الحضور كل في اختصاصه إلى آخر الاجراءات المتخذة من أجل السير الحسن لمجريات عيد الاضحى المبارك، بما في ذلك عملية ذبح الأضاحي خلال المناسبة، بدءً بالتزويد اليومي للماء الشروب بكافة بلديات العاصمة، أماكن الذبح المخصصة، وتنظيف الساحات في كافة الاحياء التي تعرف هذه العملية، بالإضافة الى التدابير المتخذة لعملية جمع جلود الأضاحي من طرف مؤسسات الولاية، يضيف البيان.

كما تم التطرق خلال الاجتماع حسب ذات المصدر، الى مدى جاهزية كافة القطاعات على غرار الطاقة، التجارة، النقل، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، و المؤسسات الولائية، من اجل ضمان تقديم الخدمات الضرورية الى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

و اسدى والي العاصمة خلال الاجتماع، تعليمات بضرورة تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية من كل القطاعات من اجل ضمان السير الحسن وتوفير اجواء مريحة لساكنة العاصمة خلال هذه المناسبة العظيمة، مشددا على العمل على التكثيف من دوريات وعمليات التنظيف عبر إقليم الولاية، يختم بيان الولاية.

شرف الدين عبد النور

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