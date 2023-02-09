وكالة عدل: عرض 54 محل للبيع بالعاصمة

أعلنت اليوم الخميس، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في بيان لها، عن بيع 54 محل تجاري بحي 300 مسكن “عدل بلوطة” بولاية الجزائر العاصمة.

وحسب نص البيان، فإن الوكالة تعرض بالمزايدة وبالتعهدات المختومة 54 محلا ذا استعمال تجاري وخدماتي كل على حدى، متواجدا بحي 300 مسكن عدل بلوطة بولاية الجزائر.

ولفتت الوكالة الى أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الاطلاع على مضمون الإعلان الصادر اليوم الخميس 09 فيفري 2023.

وأضافت وكالة “عدل”، أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى حي 416 مسكن عدل عمارة E الطابق الأول جسر قسنطينة عين النعجة بالجزائر العاصمة، لسحب دفتر الشروط.

كما حددت ذات المصالح آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوما ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00.

أما بخصوص أخر اجل لإيداع العروض فحُدد باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة، 12:00 ويودع دفتر في مقر المديرية الجهوية الجزائر شرق، أما عن فتح الأظرف فسيكون في جلسة علنية في نفس المديرية وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 13:00

ليديا كبيش

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