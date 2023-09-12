وكالة عدل تصدر بيانا هاما للمستفيدين من السكنات

12 سبتمبر، 2023

أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما لكافة مكتتبيها عبر التراب الوطني.

ودعت الوكالة المكتتبين عبر كافة الوطن الذين لم يستلموا مفاتيح سكناتهم إلى التقرب من مصالحها التجارية بأقرب وقت. وهذا من أجل استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية استلام المفاتيح.

وحسب نص البيان، يتعلق الأمر بالمكتتبين الذين تم برمجتهم لاستلام مفاتيح سكناتهم الجديدة، في الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة لـ 5 جويلية 2023 الفارط.

ليديا كبيش

12 سبتمبر، 2023

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