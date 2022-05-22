وفود أجنبية تندد بما يحصل من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

وفود أجنبية تندد بما يحصل من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

قامت الوفود الأجنبية الشبانية المشاركة في أشغال المؤتمر العاشر لإتحاد الشبيبة الصحراوية، والندوة الدولية الشبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بتنظيم منبر تضامني مع جماهير شعبنا بالاراضي المحتلة، وذلك بدائرة آكًطي، ولاية بوجدور.

ونددت الوفود الأجنبية بالإنتهاكات الجسيمة المرتكبة في المناطق المحتلة في حق المواطنين الصحراويين العزل من طرف سلطات الاحتلال المغربية.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد أعرب أكثر من 150 مشارك أجنبي، خلال عدد من المداخلات عن تضامنهم المطلق مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وخاصة مع الجماهير الصحراوية في الجزء المحتل، وما يتعرضون له من بطش وتنكيل وحصار بوليسي على أيدي سلطات الإحتلال المغربي، على غرار ما يحصل لسطانة خيا وعائلتها.

كما دعت مداخلات الوفود من اسبانيا، المانيا، كندا، الولايات المتحدة الامريكية، السويد، غانا، اليمن، فلسطين… الى ضرورة حماية الشعب الصحراوي بالجزء المحتل ومحاسبة سلطات الاحتلال المغربية على جرائمها في حق المواطنين الصحراويين العزل.

كما حملت المجتمع الدولي المسؤلية الكاملة في إطالت معاناة الشعب الصحراوي، مطالبة بضرورة إنهاء الإستعمار على وجه السرعة، متوعدة بنقل رسالة الشعب الصحراوي والتحسيس بمعاناته في كافة المحافل الدولية الشبانية.

ليديا كبيش

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