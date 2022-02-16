وفد من الإتحاد الأوروبي و ممثلين عن مديريتي الغابات والفلاحة لولاية تيبازة في زيارة لغابات بني ميلك و سد كاف الدير بالداموس

حلّ صبيحة هذا الأربعاء 16 فيفري وفد من الإتحاد الأوروبي ببلدية بني ميلك رفقة ممثلين عن مديرية الغابات و الفلاحة لولاية تيبازة، و كان في استقبالهم رئيس بلدية بني ميلك و نوابه ، بحيث تم الوقوف عند أربع نقاط الأولى بدوار تيفساسين و دوار بوقجي و واد سبع و آخر محطة سد كف الدير بالداموس .

تأتي زيارة وفد الإتحاد الأوروبي، في إطار مشروع التوأمة بين الجزائر و الإتحاد و تهدف لحماية الموارد الطبيعية و تبادل الخبرات في مجال إدارة الغابات ، بحيث ضم الوفد 3 خبراء فرنسيين رفقة إطارات من مديرية الغابات لغرض مناقشة أهم سبل حماية الثروات الطبيعية و النباتية و الغابية و الحيوانية و العينة كانت من غابات دواوير بني ميلك ، أين قام الوفد بإلقاء نظرة عن كثب للغابات و تلقي مختلف الشروحات عن المنطقة و تضاريسها و التغيرات المناخية.

وكانت آخر محطة لهذه الزيارة عند سد كف الدير بالداموس، و كان الموضوع حول حماية السد من التوحّل و إنجاز و تدعيم السكان المجاورين للسد بإعانات مالية بعد تقديم الحصيلة النهائية من طرف إدارة الغابات حول الوضعية العامة و متطلبات سكان المنطقة .

ط عبد الرحمان

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