وفد فلسطيني في زيارة إلى جامع الجزائر الأعظم

24 مايو، 2023

قام، اليوم الأربعاء، الوفد الفلسطيني المشارك في الملتقى الدولي المخلد للذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، بزيارة إلى جامع الجزائر الأعظم، حسبما كشفت عنه وزارة المجاهدين في بيان لها.

ووفقا لنص البيان فقد كان في استقبال الوفد الفلسطيني، عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني.

وتوجه الوفد إلى المتحف الوطني للمجاهد حيث طاف بمختلف أجنحته. مع تقديم شروحات حول المراحل التاريخية للثورة الجزائرية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي  في إطار اختتام زيارتهم لبلدهم الثاني الجزائر.

ليديا كبيش

24 مايو، 2023

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