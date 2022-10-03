وفد عن لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية السعودية بمجلس الشورى السعودي في زيارة للجزائر هذا الثلاثاء

وفد عن لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية السعودية بمجلس الشورى السعودي في زيارة للجزائر هذا الثلاثاء

يقوم وفد برلماني عن مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية، برئاسة عساف بن سالم ابوثنين، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية السعودية بزيارة الى الجزائر من 04 الى 08 اكتوبر 2022، بدعوة من مجلس الأمة وفي إطار التئام لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية- السعودية.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ سيكون لوفد مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية خلال زيارته للجزائر عديد اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين.

ش.ن

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