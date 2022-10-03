وفد عن لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية السعودية بمجلس الشورى السعودي في زيارة للجزائر هذا الثلاثاء

3 أكتوبر، 2022
يقوم وفد برلماني عن مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية، برئاسة عساف بن سالم ابوثنين، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية السعودية بزيارة الى الجزائر من 04 الى 08 اكتوبر 2022، بدعوة من مجلس الأمة وفي إطار التئام لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية- السعودية.
وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ سيكون لوفد مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية خلال زيارته للجزائر عديد اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين.
ش.ن
3 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

4 يوليو، 2021

تسجيل 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

28 نوفمبر، 2020

النص الكامل لكلمة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم عند افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي

29 مايو، 2021

الأمن الوطني: عبور 150 ألف مسافر عبر الحدود الجزائرية خلال موسم الاصطياف

2 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: