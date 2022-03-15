يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2022.

ويتشكل الوفد حسب بيان لمجلس الأمة من السادة لزهاري نعيمي، عضو مجلس الأمة، بلقاسم عبد العالي، عضو مجلس الأمة، مبارك مولود فلوتي، عضو مجلس الأمة.

ينعقد منتدى لعام 2022 تحت عنوان “التعافي والمناعة”، ويندرج في إطار متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، ويتضمن جدول أعماله، إضافة إلى استعراض الأهداف 04 و05 و14 و15 من أهداف التنمية المستدامة، دراسة ومناقشة عدة محاور منها إعادة البناء نحو الأفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مناقشة مواضيع بشأن التعافي من الوباء في البلدان العربية الأقل نموا، الاندماج الاجتماعي من خلال التعافي، والإمداد الإقليمي الموجه نحو الصحة، للمساعدة على التعافي وتعزيز الاستعداد لمواجهة الصدمات في المستقبل، يضيف البيان.

وقد كان لأعضاء وفد مجلس الأمة مشاركة فاعلة خلال جلسات النقاش صباح اليوم 15 مارس 2022، ذكروا فيها بإنجازات الجزائر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأوضحوا استراتيجياتها الموجّهة لتحقيق مزيد من المكاسب في هذا الإطار، رغم التحديات الجسيمة التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وتداعياته السلبية على السيرورة الاقتصادية والتنموية لكافة دول العالم، يُضيف البيان.

ش.ن

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