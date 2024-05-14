وفد برلماني عن مجلس الأمة يزور عائلات ضحايا حادثة الغرق بشاطئ منتزه الصابلات بالعاصمة

تنقل صبيحة اليوم الثلاثاء ، بتكليف من صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وفد برلماني عن مجلس الأمة إلى ولاية المدية، من أجل تقديم واجب العزاء إثر فاجعة فقدان خمسة أطفال من سكان الولاية في حادث مروع، بعد أن لقوا مصرعهم غرقا في شاطئ بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ الوفد يتشكّل من العيد ماضوي، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة؛ محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج لمجلس الأمة؛ عيسى نايلي، رئيس لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة؛ والأعضاء كمال خليفاتي، سويسي حمزة، محمد رباح و محمد قادوس.

وقد تم استقبال أعضاء الوفد في مقر ولاية المدية من طرف والي الولاية جهيد موس رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، قبل أن يتوجهوا إلى مدينة عين بوسيف مقر سكن التلاميذ الضحايا، من أجل تقديم خالص التعازي باسم صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الأمة، إلى أسرهم المكلومة، ومواساتها في هذا المصاب الجلل، يضيف المصدر.

ش.ن