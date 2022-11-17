وفد برلماني عن جمهورية مالاوي يُستَقبل بمجلس الأمة

استقبل، اليوم،عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، بمعية وفدٍ عن المجلس، وبتكليف من صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وفداً برلمانياً عن جمهورية مالاوي، برئاسة “مداليتسو فراد كزمبو”.. وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين برلماني الجزائر ومالاوي،

و تطرق الطرفان إلى عديد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك ذات البُعد القاري.. حيث أكّد عمر دادي عدون، في هذا الشأن، حرص الجزائر على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الإفريقية الصديقة ودفاعها عن مصالح القارة السمراء.. مجددا التذكير بدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بتشجيع التقارب الإفريقي لخدمة مصالح الشعوب الإفريقية، وذلك في إطار شراكة حقيقية تحفظ ثروات القارة لأبنائها، مؤكدا ضرورة تكثيف التنسيق والتضامن الإفريقيين لمواجهة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً وصحياً وأمنياً.

كما استحضر رئيس اللجنة معاناة الشعوب المستعمرة، ودعا إلى القضاء على الاستعمار في قارة افريقيا من خلال مساندة ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جهته، لفت مداليتسو فراد كزمبو، إلى رغبة بلاده في الدفع بعلاقاتها الثنائية مع الجزائر، في المجال الدبلوماسي، بالإضافة إلى مجالات التعليم العالي، السياحة، الفلاحة، وكذا الري والمناجم..

جدير بالذكر أن الوفد البرلماني المالاوي، يقوم بزيارة إلى الجزائر، بدعوة من المجلس الشعبي الوطني، وذلك في الفترة ما بين 14 و 18 نوفمبر الجاري..

ش.ن

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