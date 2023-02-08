وفد الحماية المدنية الجزائرية بسوريا: لا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض نسعى الوصول إليهم

وفد الحماية المدنية الجزائرية بسوريا: لا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض نسعى الوصول إليهم

تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية بمنطقة بستان القصر بحلب في سوريا جهودها في عمليات الإنقاذ، حسبما أكده أحد رجال وفد الحماية المدنية الجزائرية بسوريا .

وقال ذات المتحدث:“تتواصل جهود الحماية المدنية بمنطقة بستان القصر. والمنطقة الثانية بحي الصالحين”، مضيفا بالقول :”تقوم الفرق المختصة للإنقاذ تحت الردوم باستخدام الكلاب المدربة للفرق السينوتقنية. وكذلك أجهزة مثل جهاز فيبراسكوب لالتقاط الصور والأصوات التي لا يمكن سماعها بالأذن”.

وتابع المتحدث تفسه قائلا:“في هذه الأثناء حسب الأصداء، هناك ضحايا تحت الأنقاض نسعى للوصول إليهم بكل احترافية وجهد. حيث تواصل مصالح الحماية المدنية عملها في حلب”.

رمزي أحمد توميات

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