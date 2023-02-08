وفد الحماية المدنية الجزائرية بسوريا: لا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض نسعى الوصول إليهم

8 فبراير، 2023

تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية بمنطقة بستان القصر بحلب في سوريا جهودها في عمليات الإنقاذ، حسبما أكده أحد رجال وفد الحماية المدنية الجزائرية بسوريا .

وقال ذات المتحدث:“تتواصل جهود الحماية المدنية بمنطقة بستان القصر. والمنطقة الثانية بحي الصالحين”، مضيفا بالقول :”تقوم الفرق المختصة للإنقاذ تحت الردوم باستخدام الكلاب المدربة للفرق السينوتقنية. وكذلك أجهزة مثل جهاز فيبراسكوب لالتقاط الصور والأصوات التي لا يمكن سماعها بالأذن”.

وتابع المتحدث تفسه قائلا:“في هذه الأثناء حسب الأصداء، هناك ضحايا تحت الأنقاض نسعى للوصول إليهم بكل احترافية وجهد. حيث تواصل مصالح الحماية المدنية عملها في حلب”.

رمزي أحمد توميات

8 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

عقوبات ضد المؤسسات الصيدلانية المتقاعسة في توفير المستلزمات الطبية

13 نوفمبر، 2022

قوات البوليساريو تواصل شن هجماتها على تخندقات الجنود المغاربة على طول الجدار الرملي

20 فبراير، 2021

الوزير الأول يجري محادثات مع رئيس الحكومة اللبنانية بالرياض

9 ديسمبر، 2022

توقيف 22 عنصر دعم للجماعات الإرهابية

1 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: