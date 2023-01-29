وفاة 49 شخص بسبب الغاز خلال شهر

توفي 49 شخص، بسبب الإختناق بأحادي أكسيد الكربون “الغاز”. فيما تم إسعاف وإنقاذ 610 آخرين من موت محقق منذ بداية شهر جانفي الجاري، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وحسب نص البيان فإن الـ 72 ساعة الأخيرة شهدت 5103 تدخلات في مناطق مختلفة من الوطن. إثر تلقي مكالمات إستغاثة من طرف المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

كما عرفت الـ 72 ساعة الأخيرة، 194 حادث مرور بمناطق مختلفة من الوطن. تسبب في هلاك 4 أشخاص وإصابة 182 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

في حين قامت وحدات الحماية المدنية بـ 49 تدخلا من أجل إنقاذ وإسعاف 130 شخصا تسمموا جرّاء إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم، عبر عدة ولايات من الوطن.

ومن جهة أخرى، تم تسجيل 3 حالات وفاة، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 72 سنة بولاية أم البواقي. وآخر يبلغ من العمر 61 سنة بولاية وهران. بالإضافة كذلك إلى ضحية ثالثة بولاية تيزي وزو، ممثلة في شخص يبلغ من العمر 61 سنة.

وفيما يخص التقلبات الجوية التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن، كشفت الحصيلة ذاتها عن إخراج وإبعاد 144 مركبة وسيارة محصورة، وإنقاذ 282 شخصا كانوا عالقين جراء الثلوج على مستوى الطرقات بكل من جيجل، المدية، البويرة، باتنة، خنشلة.

كما تمكن أعوان الحماية المدنية بولاية جيجل، من توليد إمرأة حامل على متن سيارة الإسعاف في منطقة صعبة محصورة بالثلوج بمنطقة الريشية بلدية أولاد رابح.

ليديا كبيش

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