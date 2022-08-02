وفاة 41 شخص في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 41 شخصا حتفهم وأصيب 1974 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور، التي سجلت بعدة مناطق من الوطن خلال الأسبوع الأخير.

و كشفت اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية. أت أثقل حصيلة سجلت خلال هذه الفترة كانت بولاية الجزائر، أين توفي 5 أشخاص في مكان الحادث وجرح 174 آخرون تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية، وذلك على إثـر 158 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 3172 تدخل سمح بإخماد 2347 حريقا منها حرائق منزلية وصناعية أهمها بولاية الجزائر حيث سجلت 182 تدخلا.

رمزي أحمد توميات

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