وفاة 218 شخصا غرقا منذ الفاتح جوان الماضي

أعلنت اليوم السبت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، عن تسجيل العديد من التدخلات في الشواطئ والمجمعات المائية عبر العديد من ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب نص البيان، فنّ الحماية المدنية سجلت 1554 تدخل، تمّ من خلاله إنقاذ 993 شخص من الموت المحقق، فيما تمّ تسجيل 3 حالات وفاة.

وارتفع عدد الغرقى منذ الفاتح جوان لغاية صبيحة اليوم السبت، إلى 218 حالة غرق، حيث سجل الجهاز الأمني 50085 تدخل منذ تنصيبه شهر جوان الماضي، بعدد المنقذين الذي بلغ 32844 شخص.

وتواصل مصالح الحماية المدنية الحملات التحسيسية للوقاية من أخطار الغرق في جميع ولايات الوطن، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

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