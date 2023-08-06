وفاة 199 غرقا وإنقاذ أكثر من 28 ألف شخص من الموت خلال شهرين

6 أغسطس، 2023

كشفت مصالح الحماية المدنية عن تسجيل 199 حالة غرق فيما تم إنقاذ 28625 شخصا من الموت، وذلك منذ الفاتح جوان الماضي.

وحسب حصيلة لذات المصالح، فقد تم إنتشال 04 وفيات غرقا خلال 24 ساعة الأخيرة. إثنان منها من شواطىء ممنوعة. وحالة من شاطىء مسموح براية حمراء، وأخرى خارج أوقات الحراسة. فيما تتواصل عملية البحث عن 04 آخرين.

هذا وارتفعت الحصيلة منذ الفاتح جوان من هذه السنة إلى غاية صبيحة اليوم إلى 199 حالة وفاة غرقا منها، 142 حالة في الشواطىء أغلبها ممنوعة أو براية حمراء. وكذا 57 حالة في المجمعات المائية.

كما دعت الحماية المدنية إلى احترام الراية في الشواطىء المسموحة واتباع نصائح و إرشادات أعوان الحماية المدنية.

ليديا كبيش

6 أغسطس، 2023

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