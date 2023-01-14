وفاة 15 شخص في حوادث المرور وإنقاذ 28 آخرين من الاختناق بالغاز خلال 72 ساعة

قامت وحدات الحماية المدنية بـ 371 تدخل على إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات، حسبما أفادت به المديرية العامة للحماية الوطنية.

وحسب نص البيان، فقد خلفت وفاة 15 شخص و إصابة 386 شخص أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، فيما يتم إنقاذ 28 شخص من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في حصيلة تخص الفترة الممتدة ما بين 11 الى 14 جانفي 2023، أن مصالحها سجلت 6491 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

و فيما يخص حوادث المرور، قامت ذات المصالح بـ 371 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الأخيرة وفاة 15 شخص و إصابة 386 شخص أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

و سجلت أثقل حصيلة بولاية تيارت بوفاة 02 شخصين وإصابة 03 اخرين على إثر حادث إصطدام بين 02 شاحنتين و 01 سيارة، على مستوى الطريق الوطني رقم 14 ببلدية عين الحديد، دائرة فرندة.

في حين تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إنقاذ وإسعاف 28 شخص لديهم بداية إختناق جراء إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة و سخانات المياه و الحمام داخل منازلهم، عبر مختلف ولايات الوطن.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية، من اجل إخماد 05 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة بكل من ولايات عنابة، إن قزام، المدية، بومرداس و ولاية الجزائر، خلفت وفاة 01 شخص بولاية إن قزام على إثر حريق شب بغرفة منزل تبعه إنفجار على مستوى حي الريفي الغربي، ببلدية إن قزام.

و قامت ذات المصالح بتقديم الإسعافات الأولية لـ 02 شخصين مصابين بحروق طفيفة، على إثر إنفجار قارورة غاز بداخل مطبخ منزل الكائن بحي محمد باقي ببلدية القبة، تم تحويل الضحيتين إلى مستشفى الدويرة.

ليديا كبيش

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