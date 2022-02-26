وفاة 08 أشخاص وإصابة 407 آخرين في 48 ساعة بسبب حوادث المرور

توفي 08 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 407 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اثر حوادث مرور التي وقعت خلال ال 48 ساعة الأخيرة، عبر التراب الوطني.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت مصالحها عبر الوطن من أجل إسعاف 27 شخصا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون (CO)، المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات المياه داخل منازلهم.

وبخصوص الولايات المعنية، فكشفت ذات المصالح، أن الأمر يتعلق بكل من ولاية قسنطينة، أم البواقي، عنابة، المدية والجلفة.

رمزي أحمد توميات

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