وفاة 04 أشخاص إثر فيضانات بتيارت

13 أكتوبر، 2022

لقي 04 أشخاص حتفهم، فيما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة على اثر الفيضانات التي شهدتها بلدية قصر الشلالة بولاية تيارت الليلة الماضية.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية تيارت، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة قصر الشلالة مدعومة بالوحدة الرئيسية يوم أمس إبتداء من الساعة 21سا و 25د على مستوى حي عبد الحفيظ بوسوف لبلدية قصر الشلالة .

وبخصوص الخسائر البشرية، فتمثلت في 04 وفيات سنهم يتراوح ما بين 20 يوم و 18 سنة، و02 مصابين سنهم 24 و 43 سنة، يضيف المصدر

كما تم اخراج 02 شاحنتين كانتا محصورتان بمجرى واد ، بدون خسائر بشرية، فيما تم ببلديـات الرحوية مهدية القيام بإثنين 02 عملیات امتصاص لمياه الأمطار بحي زيان حبيب بقرية ضاية الترفاس.

رمزي أحمد توميات

13 أكتوبر، 2022

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