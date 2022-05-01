لقي 03 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثي مرور خطيرين منفصلين وقعا الليلة الماضية بولاية سطيف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد وقع الحادث الأول اثر اصطدام عنيف بين مركبة سياحية و دراجتين ناريتين، على مستوى الطريق الوطني رقم 28 وتحديدا بالتجمع السكني ذراع الميعاد بالمدخل الشمالي لبلدية عين ولمان.

و أسفر الحادث الأليم، عن وفاة شخصين (17 سنة) وهما سائقي الدراجتين وجرح سائق المركبة السياحية على مستوى الرأس والكتف حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدينة.

كما أدى انحراف سيارة عائلية وانقلابها على الطريق الولائي رقم 32 وتحديدا بإقليم بلدية تالة إيفاسن (شمال غرب سطيف) في وفاة سائقها (23 سنة) تم نقل جثته من طرف فرقة النجدة للحماية المدنية التابعة لذات البلدية إلى العيادة الصحية لبلدية بوعنداس.

ليديا كبيش

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