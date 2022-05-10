وفاة عون الشرطة ضحية حادثة الدهس بشاحنة في غليزان

10 مايو، 2022

توفي صباح اليوم 10 ماي 2022، عون الشرطة خديم محمد، التابع لأمن دائرة زمورة (ولاية غليزان)، بعد تعرضه أثناء تأدية مهامه مساء يوم 09/05/2022، إلى حادثة دهس من طرف سائق شاحنة، حسبما أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها.
وتم توقيف سائق الشاحنة المتهور، البالغ من العمر 22 سنة، من قبل مصالح أمن ولاية غليزان، والتحقيق في هذه الحادثة مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.

تعود ظروف هذا الحادث الأليم، إلى رفض سائق الشاحنة الامتثال لأمر التوقيف من طرف أفراد شرطة المرور على مستوى مفترق الطرق حي قدوري ببلدية زمورة، ليقوم بصدم الضحية وسحبه مسببا له إصابات بليغة، تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى غليزان، أين لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وبهذا المصاب يتقدم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الأمن الوطني بتعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المرحوم، كما أوفد إطارات سامية من الأمن الوطني، يتقدمهم مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية، المفتش الجهوي لشرطة الغرب ورئيس أمن ولاية غليزان، لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد.

المرحوم سيوارى الثرى عصر اليوم 10 ماي 2022، بمقبرة بلدية سيدي لزرق بدائرة منداس (ولاية غليزان).

ش.ن

10 مايو، 2022

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