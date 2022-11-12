وفاة صديق الثورة التحريرية محمود الأرجنتيني

12 نوفمبر، 2022
توفي صديق الثورة التحريرية المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، روبرتو منيز، المعروف بإسم محمود الأرجنتيني.
وقال وزير المجاهدين العيد ربيقة:” ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني روبرتو منيز المدعو محمود الأرجنتيني.
وأضاف ربيقة بالقول :”برحيل هذا الرمز تفقد الجزائر فيه صديقا للثورة التحريرية ومناضلا صلباً ومجاهدا فذاً، ولا يسعني في هذا المصاب إلاّ أن أتقدم إلى عائلته الكريمة في الجزائر وجمهورية الأرجنتين الصديقة”
 وتابع وزير المجاهدين قائلا :”وكل رفاقه المجاهدين وأصدقاء الثورة، بأخلص التعازي وأصدق المواساة”، سائلا الله أن يلهم أهله وذويه ورفاقه المجاهدين من بعده جميل الصبر ووافر السلوان.
ليديا كبيش
12 نوفمبر، 2022

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