وفاة شخصين و إصابة 04 آخرين في حادث مرور بسكيكدة

6 يناير، 2024

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم، عن وفاة شخصين و إصابة 04 آخرين، في حادث تصادم تسلسلي على مستوى الطريق السيار شرق غرب، بولاية سكيكدة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 16سا48د، من أجل حادث تصادم تسلسلي على مستوى الطريق السيار شرق غرب، منطقة راس الماء بلدية و دائرة عزابة”.

وأضاف البيان، “خلف الحادث وفاة 02 شخصين من جنس ذكر تم تحويلهما الى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 04 اخرين بجروح متفاوتة تم اسعافهم و نقلهم الى نفس المستشفى”.

شرف الدين عبد النور

6 يناير، 2024

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