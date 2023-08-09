وفاء منها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيا… “أريدُ” ترافق الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة في تنظيم مخيم صيفي خاص بذوي الهمم 

رافقت “أريدُ”، الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال المخيم الصيفي المخصص لذوي الهمم والذي تم تنظيمه في الفترة الممتدة من 1 إلى 10 أوت الجاري، في تيشي، بولاية بجاية، و هذا وفاء لبعد “أريدُ” كمؤسسة مسؤولة مجتمعيا.

و يعد هذا المخيم الصيفي الخاص بذوي الهمم، مكانا للاستجمام، حيث سمح لهذه الشريحة من المجتمع باستكشاف الطبيعة والاستمتاع بالشاطئ والمشاركة في العديد من الأنشطة والتفاعل مع الأشخاص الذين يواجهون تحديات مماثلة من خلال برنامج يتضمن أنشطة ترفيهية وتعليمية، بما في ذلك الألعاب الجماعية وأنشطة رياضية مطابقة وورشات اعمال فنية وحرفية.

كما أشرف على المخيم، محترفون من الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى متطوعين مكونين لمساعدة المشاركين ذوي الاحتياجات الخاصة للاستمتاع الكامل بهذه التجربة، وبهذه المناسبة أعربت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة عتيقة المعمري، عن شكرها لمؤسسة “أريدُ” التي رافقت الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال تنظيم هذا المخيم الصيفي مضيفة أن هذه الفئة من ذوي الهمم هم مواطنون وجزء لا يتجزأ من المجتمع.

ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

و تهدف هذه المبادرة الجديرة بالثناء الى تسهيل ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، واتاحتهم فرصة الاستمتاع بموسم الصيف وقضاء لحظات ممتعة.

أريدُ تواصل التزامها تجاه الأشخاص ذوي الهمم

للتذكير، رافقت مؤسسة “أريدُ” منذ سنة 2015 الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة في تجسيد العديد من المشاريع على غرار تنفيذ مشروع لدعم استقلالية الأطفال ذوي الاعاقة وتعليمهم، من خلال مساهمتها في هذه المبادرة التضامنية، حيث تؤكد “أريدُ” التزامها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتؤكد كذلك استعدادها لمواصلة جهودها لتحسين ظروفهم اليومية.

شرف الدين عبد النور

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