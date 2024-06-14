وضع حيّز الخدمة مشروع تزويد مدينة تيارت بالمياه الشروب من الشط الشرقي
وضع وزير الري، طه دربال، اليوم، حيز الخدمة، مشروع تزويد مدينة تيارت بالمياه الصالحة للشرب، من الشط الشرقي، على مسافة 42 كيلومتر.
و تجسدّ المشروع، حسب بيان وزارة الموارد المائية، في زمن قياسي بتيارت، و ذلك عملا بأوامر رئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء، بانهاء المشروع قبل عيد الأضحى المبارك .
و ثمّن وزير الري، طه دربال، المجهودات المبذولة في الميدان من السلطات المحلية و المؤسسات الوطنية المساهمة في انجاز هذا المشروع، و التي اشتغلت ليلا و نهارا، يضيف ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور