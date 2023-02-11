وصول جثماني الرعيتين الجزائريتين المتوفيتين في زلزال تركيا

وصل، جثماني الضحيتين، المتوفيتين جراء زلزال تركيا المدمر، الذي خلف الآلاف من القتلى والجرحى، حيث كان في استقبال الرعيتين والدة الأم، وأقاربها.

وأشرفت وزيرة التضامن كوثر كريكو على استقبال الضحيتين في مطار هواري بومدين الدولي قادمين من تركيا بعد أن تم تسهيل كل الإجراءات من أجل وصول الجثمانين في أسرع وقت.

وقدمت كريكو على هامش الاستقبال تعازيها القلبية لعائلة الرعيتين الجزائريتين المتوفيتين في زلزال تركيا المدمر، معربة عن شكرها لفرقة الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، المتواجدة في تركيا

وفي هذا الإطار قالت الوزيرة :”تحية خاصة للحماية الجزائرية على الاحترافية التي بذلوها من أجل إنقاذ الأرواح في سوريا وتركيا”.

وللتذكير فقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين جزائريتين، جراء الزلزال الذي ضرب تركيا.

ويتعلق الأمر بكل من سرايري سميحة (44 سنة) وابنتها بربر هديل (13 سنة). اللتين تمّ انتشال جثتيهما في مدينة الإسكندرون بمحافظة هاتاي جنوب تركيا وتم التأكد من هويتيهما.

رمزي أحمد توميات

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