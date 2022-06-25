حل اليوم السبت، حاكما دولة “سان مارينو”, مارينو أوسكار مينا وباولو رونديلي، بالجزائر لحضور حفل افتتاح الطبعة ال19 لألعاب البحر الابيض المتوسط.

وكان في استقبال القبطانين حاكمي دولة “سان مارينو” بمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة.

وللتذكير، تحتضن ولاية وهران خلال الفترة الممتدة من 25 جوان إلى الـ6 جويلية المقبل فعاليات الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 3390 رياضيا من 26 دولة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...