وسط حملة اعتقلات…ألمانيا تطيح بمنطقة إرهابية تسعى للانقلاب على الحكومة

7 ديسمبر، 2022

قال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني إن الأمن اعتقل، الأربعاء، 22 شخصا مشتبها بهم و3 أشخاص من أنصار منظمة إرهابية يمينية متطرفة لتخطيطهم للإطاحة بالحكومة.

وأوضح مكتب المدعي العام الفيدرالي ببيان أن ما يقدر بنحو 50 شخصًا يشتبه في أنهم كانوا جزءًا من مجموعة تسمى “حركة مواطنين الرايخ”، التي تأسست في نوفمبر 2021 كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة واستبدالها بنظامهم الخاص.

وأضاف البيان “يتحد المتهمون برفضهم العميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الأمر الذي أدى بمرور الوقت إلى قرارهم بالمشاركة في القضاء عليه بالعنف والانخراط في إجراءات تحضيرية ملموسة لهذا الغرض”، وذكر مكتب المدعي العام الاتحادي أن المداهمات مستمرة وموجهة ضد 27 مشتبها بهم آخر.

ف.س

7 ديسمبر، 2022

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