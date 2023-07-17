وزير النقل يشرف على تدشين ممر عبور يربط الرحلات المحلية والدولية بمطار الجزائر

اشرفو وزير النقل، يوسف شرفة، على وضع حيز الخدمة منطقة العبور والجسر الرابط بين محطتي مطار هواري بومدين الدولي، كمرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى التي شملت ربطا دوليا-دوليا شهر ديسمبر الماضي.

وحسب بيان لوزارة النقل فإن مرحلة اليوم التي أشرف عليها الوزير عرفت ربطا انطلاقا من المطارات الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، كعملية لمحورت مطار الجزائر بصفة كاملة وجعله قطبا دوليا “HUB” مرورا بالجزائر نحو مختلف عواصم العالم.

وقام شرفة بتفقد مختلف المرافق والتجهيزات التي تم وضعها لهذا الغرض، على غرار منطقة معالجة وتحويل الأمتعة، شبابيك التوجيه والمراقبة، ومختلف إجراءات العبور ومراسلات الرحلات الدولية.

كما شدد ذات المتحدث على ضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية للتكفل الأمثل بالمسافرين العابرين من مطار الجزائر الدولي، والتنسيق بين جميع المتدخلين لإضفاء أكثر مرونة وتبسيط الإجراءات.

خاصة وان مطار الجزائر الدولي ومن خلال المحطة الجديدة يتوفر على كل الشروط الضرورية للعب دوره كمركز للحركة الجوية على الصعيد القاري والدولي، من خلال قدرات الاستقبال والتجهيزات والآليات المتوفرة.

رمزي أحمد توميات

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