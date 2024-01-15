وزير النقل يشرف على إفتتاح اليوم الإعلامي حول دليل الإجراءات العملية الخاصة بمختلف هياكل الإدارة المركزية

15 يناير، 2024

أشرف وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على إفتتاح اليوم الإعلامي حول دليل الإجراءات العملية الخاصة بمختلف هياكل الإدارة المركزية، بحضور إطارات و موظفي الوزارة، وعدد من الخبراء في المجال، حسب ما أورده بيان وزارة النقل.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد الوزير حسب ذات المصدر، على أهمية هذه الإجراءات التي تندرج ضمن الإستراتيجية المسطرة لرقمنة القطاع، وخاصة ما يتعلق بالهياكل الإدارية، وضرورة التكوين المتواصل لفائدة الإطارات و الموظفين، بإعتبار العنصر البشري اللبنة الأساسية لبلوغ هذه الأهداف وعلى رأسها عصرنة نمط التسيير، و الإعتماد على مختلف الآليات والتكنولوجيات الحديثة.

 

شرف الدين عبد النور

15 يناير، 2024

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