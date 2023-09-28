وزير النقل: الجزائر اعتادت على تنظيم أكبر التظاهرات الإقتصادية والسياسية والأحداث الرياضية

أكد اليوم الخميس، وزير النقل يوسف شرفة، على أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانيات المادية واللوجستيية لتنظيم أكبر التظاهرات الإقتصادية والسياسية.

وجاء ذلك خلال افتتاح الحملة الترويجية لحدث الجزائر رفيع المستوى للأعمال IATF ، للتعريف بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية، أين أبرز أن هذه الحملة ستعرف مشاركة نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والإستيراد الإفريقي والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضح ذات المتحدث ان هذا الحدث الإفريقي يهدف إلى التشجيع على ولوج عالم الإستثمار. وتعزيز مجتمع الأعمال والإستفادة من الفرصة الإستثمارية الواعدة بما في ذلك تفعيل السياحة الإفريقية في الفضاء الإفريقي.

في حين أعرب وزير النقل عن إمتانه للملاحظات المشجعة في ملف ترشيح الجزائر لتنظيم الطبعة الرابعة لهذا المعرض الإفريقي للتجارة البينية لسنة 2025.

رمزي أحمد توميات

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