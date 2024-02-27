وزير المجاهدين يستقبل وفد الحزب الحاكم لجمهورية بوروندي

إستقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيڨة، مساء يوم الاثنين, بمقر الوزارة, وفد عن الحزب الحاكم لجمهورية بوروندي، و تندرج الزيارة للاستفادة من تجربة الجزائر في مجال الرعاية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق.

و جاء اللقاء كفرصة للتأكيد على مستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين , و الذي أكد من خلاله رئيس الوفد “موهيرا جون ماري” على العمل لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتطويرها، لاسيما في مجال حماية المجاهدين وذوي الحقوق.

كما زار الوفد البوروندي بعض هياكل وزارة المجادين على غرار مركز الأرشيف و مركز الإعلام الآلي للاطلاع على كيفية المعالجة الرقمية لملفات القطاع و الاستوديو الخاص بالوزارة و المكتبة.

سهام قريمش

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