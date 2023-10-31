وزير المجاهدين: هكذا ستكون احتفالات ذكرى اندلاع ثورة 1 نوفمبر

31 أكتوبر، 2023

قال اليوم الثلاثاء وزير المجاهدين، العيد ربيقة، أن:” التظاهرات التي ستنطلق بمناسبة 1 نوفمبر، ستكون بمظاهر رمزية عبر كل ولايات الوطن وهذا اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء إلى الخميس”.

وكشف ربيقة في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الاحتفالية بذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية ستعرف وقفات مع بعض وقفات التكريم لمن قدّموا الدمّ والنفيس للثورة التحريرية، دون مظاهر احتفالية.

وابرز ذات المتحدث توجيهات رئيس الجمهورية بإلغاء كل مظاهر الاحتفال. عن إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع ثورة أول نوفمبر. لمسايرة ما يحدث حالياً في فلسطين.

من جهة أخرى أكد وزير المجاهدين على المضي في مسألة طباعة الكتاب التاريخي، وحرص على إبراز أنّ “كتابة التاريخ الوطني تضل قضية جوهرية.

ليديا كبيش

31 أكتوبر، 2023

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