وزير المالية يلتقي رئيسة بنك التنمية الجديد

26 يونيو، 2023

أجرى وزير المالية، لعزيز فايد، محادثات مع رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف،حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.

وجاء ذلك على هامش مشاركته، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، المنعقدة بباريس في فرنسا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول “أشغال قمة باريس من أجل هيكل مالي عالمي جديد والدور المنتظر من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف من أجل تمويل التنمية بأوسع معانيها في ظل التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها الدول النامية على وجه الخصوص”.

كما تم استغلال هذه الفرصة لمناقشة طلب انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد، والذي لقي استحسانا كبيرا من طرف رئيسة المؤسسة وأفراد مجلس إدارتها

وكشف الوزير أنه تمت مناقشة الكيفيات العملية المرتبطة بعملية الانضمام مشيرا إلى أن الجزائر قد أعربت مؤخرا بصفة رسمية عن رغبتها في الانضمام إلى هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة بأن بنك التنمية الجديد قد أنشئ سنة 2015 من طرف مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا برأسمال أولي يقدر بـ 100 مليار دولار أمريكي.

ويهدف بنك التنمية الجديد الكائن مقره بشنغهاي في الصين إلى المساهمة في النمو والتنمية العالميين وذلك من خلال تلبية احتياجات وتطلعات الدول النامية.

ليديا كبيش

26 يونيو، 2023

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