وزير المالية يشرف على تدشين مقر الخزينة العمومية ببجاية

8 أغسطس، 2023

أشرف وزير المالية عزيز فايد، اليوم الثلاثاء، على تدشين  مقر الخزينة العمومية، وكذا الفندق السياحي “صالداي” رفقة سفير المملكة العربية السعودية خلال زيارته التفقدية لولاية بجاية.

وتفقد فايد، سير عمليات التصريح والدفع عن بعد بمركز الضرائب بحي سيدي علي البحر، كما قام بالاطلاع على وظروف العمل في المصالح التابعة لقطاعه بالولاية.

كما عقد الوزير اجتماعا موسعا مع الإطارات المحلية،فيما تضمنت زيارته إلى بجاية تفقد المركز العقاري لدائرة أميزور، تدشين، وزيارة المقر الحالي.

رمزي أحمد توميات

8 أغسطس، 2023

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