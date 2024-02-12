وزير المالية يستقبل ممثل البنك العالمي

استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، المدير الممثل للدائرة التي تنتمي إليها الجزائر على مستوى مجلس إدارة مجموعة البنك العالمي، سيد طوكير حسين شاه.

وحسب بيان لوزارة المالية، فقد تحادث الطرفان، خلال اللقاء الذي يندرج في إطار سعي حسين شاه “من جنسية باكستانية”. لفهم معمق للسياق الإقتصادي والإجتماعي للجزائر والتحديات التي يواجهها بلدنا وبلدان المنطقة، حول التحديات الإقتصادية والإجتماعية للجزائر والمنطقة

ومن جهته، أعرب وزير المالية خلال عن إلتزام الجزائر الثابت ببرنامج إصلاحات إقتصادية طموحة. والذي يهدف بشكل أساسي إلى ترقية تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، تتمحور حول التنمية البشرية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن هذه الإصلاحات ترتكز على عديد المحاور الاستراتيجية. وتهدف إلى إطلاق وتجسيد مبادرات ترمي بشكل أساسي إلى تحسين الحكامة الاقتصادية وتعزيز أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل.

في حين أوضح فايد، أن الجزائر قد تخطت مراحل هامة في مسار إصلاحاتها، عبر إصدارها خلال الأشهر الأخيرة. قوانين جوهرية حول المالية العمومية والاستثمار والنقد والبنوك والصفقات العمومية وكذا المحاسبة العمومية.

وهذه النصوص الإصلاحية تنم عن إلتزام الجزائر بخلق مناخ اقتصادي مناسب للنمو والإستثمار المنتج مع تعزيز الشفافية والإستقرار المالي.

كما التزمت الجزائر بنشاط بالإنتقال نحو الطاقات المتجددة. مما ساهم في مواجهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على تمسكها الثابت بتنمية مستدامة ومحترمة للبيئة.

وبدوره، هنأ حسين شاه الجزائر عن رؤيتها وأدائها واستجابتها والتي سمحت لها بالحفاظ على وتيرة نمو مستقرة وذلك رغم الاثار الناجمة عن عديد الازمات التي شهدها العالم. سيما مع ظهور وباء كوفيد 19″.

وقال ذات المتحدث :” ان الجزائر التي يمكنها مشاطرة تجربتها الناجحة في مجال تسيير الازمات، مدعوة إلى المشاركة كرائدة خلال الاجتماع المقبل للمجمع الافريقي، بما أن مجموع إصلاحاتها منسجمة تماما مع رؤية البنك العالمي.

رمزي أحمد توميات

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