وزير المالية: تعميم المدن النموذجية للدفع الإلكتروني عبر الوطن

22 أكتوبر، 2023

أشرف اليوم الأحد وزير المالية، لعزيز فايد،  على إطلاق مشروع المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني كاشفا أنه سيتم تعميمها عبر التراب الوطني.

وأفاد فايد أنه ابتداء من اليوم سينطلق اسبوع ثقافة المالية على مستوى جميع الجامعات والمدارس العليا، حيث سيساهم هذا المشروع في تخفيض التكاليف المرتبطة بالسيولة.

ولفت ذات المتحدث الى أن مدينة سيدي عبد الله تشكل مركزا تنمويا ناشئا تتمتع ببيئة هائلة للابتكار،كما يمكن للبنوك والشركات والمؤسسات المالية التعاون لخدمة المواطنين، خاصة فيما يخص تنمية المناطق الحضارية خارج المناطق الحضارية الكبرى.

رمزي أحمد توميات

22 أكتوبر، 2023

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