وزير المالية: البنوك ستخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية

كشف اليوم السبت وزير المالية، لعزيز فايد، أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي. وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي. بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية

وقال فايد أن “البنوك ستطبق في الايام القليلة المقبلة. خفضا معتبرا في نسبة الفائدة ما يساهم في تمويل الاقتصاد والوطني وتعزيز الاستثمار” مبرزاا أن هذا الخفض سيكون له تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار.

و في هذا الخصوص، أوضح ذات المتحدث أن مساهمة المؤسسات المالية الوطنية، لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي، مؤكدا ان الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم بـ 500 مليار دج بين سنتي 2023 و 2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية و المناجم، لا سيما مشروع منجم غار اجبيلات و مشروع الفوسفات المدمج.

ولفت وزير المالية الى أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت بـ 10750 مليار دج

رمزي أحمد توميات