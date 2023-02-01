وزير الفلاحة يستقبل سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر
استقبل أمس الثلاثاء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بمقر الوزارة، سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر ليجا زيلاليتش، وذلك بحضور إطارات الوزارة، حسب بيان للوزارة الوصية.
وخلال اللقاء، تباحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي، أين تم التطرق إلى عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك،خاصة بالتعاون التقني و الشراكة في مجالات الإنتاج النباتي و الثروة الحيوانية و البحث الزراعي و الصناعات الغذائية، يذكر البيان.
وفي هذا السياق، استعرض هني الانجازات المحققة في المجال الفلاحي بالجزائر، و كذا أهم محاور الإستراتجية المنتهجة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج، لاسيما في الزراعات الإستراتجية كالحبوب، والحليب، والزيوت النباتية وإنتاج اللحوم الحمراء و البيضاء والأعلاف، يضيف البيان.
وكما أعرب ليجا زيلاليتش، على رغبة بلده في تعزيز التعاون التقني والعلمي و الشراكة، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، يختم البيان.
حورية سعداوي