أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أن سريان مفعول جهاز المساعدة على الإدماج المهني يسير بوتيرة جيدة، كاشفا 75 % من المسجلين الجدد في منحة البطالة سيتلقون مستحقاته قريبا.

وأفاد شرفة، على هامش زيارته إلى ولاية بجاية، أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي يهدف إلى إدماج 1.3 مليون طالب عمل وكذا جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والذي يخص 132.000 مستخدم قبل نهاية السنة يسير بوتيرة جيدة.

وفيما بخص منح منحة البطالة إلى طالبي العمل لأول مرة، أكد ذات المتحدث على أن 75 بالمائة منهم سيتلقون أولى مستحقاتهم قريبا.

كما أكد المسؤول الأول عن قطاع العمل على ضرورة مكافحة العمل غير المصرح به دون هوادة، معتبرا أن ذلك يضر بشكل كبير سواء بالعمال أو بصناديق الضمان الاجتماعي التي تحرم بذلك من الاشتراكات.

رمزي أحمد توميات

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