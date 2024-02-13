وزير العمل: 30 مليار دينار لتغطية إعانات السكن الريفي

أعلن اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن تخصيص 30 مليار دينار لتغطية إعانات السكن الريفي.

وجاء ذلك في عرض حال حول القطاع أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أسن أوضح بن طالب أن الغلاف المالي المخصص سيسمح بتغطية 60 ألف إعانة مالية لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار برنامج السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين الذين ينجزون سكنا ريفيا وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

وكشف ذات المتحدث أن المصالح المكلفة بمعالجة الملفات شرعت في مراقبة التصريحات المقدمة بالتنسيق مع الهيئات المعنية.

رمزي أحمد توميات

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