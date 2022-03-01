وزير العمل يكشف عن مضمون مشروع قانون ممارسة الحق النقابي

1 مارس، 2022

قال اليوم الثلاثاء وزير العمل يوسف شرفة، إن:” التعديلات المقترحة في مشروع قانون ممارسة الحق النقابي ستعزز موقف بلادنا في العمل النقابي على مستوى منظمة العمل الدولية”

وحسب توضيحات شرفة، فيكمن هذا من خلال التقدم الحاصل في تبني قواعد قانونية كفيلة بضمان حقوق الحريات الأساسية في العمل وتمكين المنظمات النقابية من المساهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان التماسك الاجتماعي.

كما أشار ذات المتحدث، أن  مشروع القانون هذا يكفل حماية خاصة من اي مساس بالحرية النقابية حتى يتسنى لهم آداء نشاطهم النقابي والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

4 أكتوبر، 2020
Photo of الأمين العام بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي يكشف عن موعد تلقيح حاملي شهادة البكالوريا الجدد

الأمين العام بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي يكشف عن موعد تلقيح حاملي شهادة البكالوريا الجدد

16 يوليو، 2021
Photo of هجمات قوات البوليساريو تتوالى مستهدفة 12 موقع لجنود الإحتلال المغربي

هجمات قوات البوليساريو تتوالى مستهدفة 12 موقع لجنود الإحتلال المغربي

31 يناير، 2021
Photo of وزارة الدفاع الوطني تنفي تواجد عناصر من الجيش بالبلدة الحدودية “ان خليل”

وزارة الدفاع الوطني تنفي تواجد عناصر من الجيش بالبلدة الحدودية “ان خليل”

5 أكتوبر، 2020
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: