وزير العمل يكشف عن مضمون مشروع قانون ممارسة الحق النقابي

قال اليوم الثلاثاء وزير العمل يوسف شرفة، إن:” التعديلات المقترحة في مشروع قانون ممارسة الحق النقابي ستعزز موقف بلادنا في العمل النقابي على مستوى منظمة العمل الدولية”

وحسب توضيحات شرفة، فيكمن هذا من خلال التقدم الحاصل في تبني قواعد قانونية كفيلة بضمان حقوق الحريات الأساسية في العمل وتمكين المنظمات النقابية من المساهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان التماسك الاجتماعي.

كما أشار ذات المتحدث، أن مشروع القانون هذا يكفل حماية خاصة من اي مساس بالحرية النقابية حتى يتسنى لهم آداء نشاطهم النقابي والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ليديا كبيش

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