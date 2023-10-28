وزير العمل يشدد على ضرورة اعتماد طرق جديدة في تسيير خدمات الضمان الاجتماعي

وزير العمل يشدد على ضرورة اعتماد طرق جديدة في تسيير خدمات الضمان الاجتماعي

جدد اليوم السبت، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، التأكيد على حرص الدولة على التكفل الأمثل بفئة المتقاعدين وذوي الحقوق، عرفانا بمساهماتهم الجليلة في بناء المؤسسات وتربية الأجيال وتنمية اقتصاد الوطن.

وجاء ذلك في كلمته خلال لقاء وطني جمعه مع مدراء الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، اليوم، بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون

وثمن بن طالب التدابير التشريعية المؤطرة للتقاعد التي تتجلى في جملة التثمينات السنوية التي أقرها رئيس الجمهورية

وذكر ذات المتحدث بأن الرئيس تبون أقر حد أدنى لمنح التقاعد لا يقل عن 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون “15.000 دينار”، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون “20.000 دينار”.

وأشار وزير العمل، إلى أن هذه التثمينات استفاد منها ما يناهز عن 3.8 مليون متقاعد، ورصدت الخزينة العمومية إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي غلافا ماليا قدره 600 مليار دينار خلال الفترة 2020 -2023.

هذا وقد أكد نفس المسؤول أن تأسيس جهاز الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، يعكس حرص الدولة على ضمان حق التقاعد لهذه الفئة.

واضاف بن طالب بالقول :”إذا كانت هذه القرارات الجريئة ذات البعد الاجتماعي جديرة بالثناء، فإن البحث عن طرق مبتكَرة لتسيير خدمات الضمان الاجتماعي بات اليوم أكثر من ضروري”.

وكشف ذات المتحدث أن قطاعه عكف على المساهمة في تطوير البيئة الرقمية الوطنية من خلال وضع حيز الخدمة 102 خدمة إلكترونية تتعلق بمجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

واضاف الوزير بالقول: “بادر صندوق التقاعد لإطلاق 12 خدمة رقمية للمستخدمين وتطبيق يسمح للمتقاعد في فهم عملية التقاعد ومتابعة معاشه”.

رمزي أحمد توميات

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