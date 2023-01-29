 وزير العمل  يتحدث عن إدماج المتعاقدين الحاملين لشهادات جامعية

أكد اليوم الأحد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، أن المتعاقدين الحاملين لشهادات جامعية ورفضوا التنازل عنها سيتم إدماجهم في رتبة مشرفين تربويين بقطاع التربية بصفة مؤقتة.

وأوضح شرفة خلال زيارته إلى ولاية الأغواط، أن الإجراء سيتم العمل به ريثما يتم تعديل القوانين الأساسية الخاصة بقطاع التربية قبل نهاية السنة الجارية.

واضاف ذات المتحدث أنه سيعاد تثمين شهاداتهم وإعادة ترتيبهم، وهو إلتزام كان قد أدلى به سابقا تحت قبة البرلمان. علما أنّ آخر أجل للإنتهاء من العملية، حدد نهاية السنة الجارية 2023.

أما بخصوص أساتذة التربية البدنية المستفيدين من عقود المساعدة على الإدماج المهني، قال وزير العمل، أنه يجري التنسيق مع مصالح وزارة الشباب والرياضة من أجل تحويلهم وتثبيتهم بقطاع الشباب والرياضة في أقرب الآجال.

وفيما يتعلق بالمستفيدين من عقود المساعدة على الإدماج المهني لدى القطاع الخاص، أكد نفس المسؤول أن عقودهم ستظل سارية. بالإضافة كذلك إلى إمكانية تحويلها إلى عقود عمل مدعّمة CTA أو دمجهم من طرف المستخدمين الخواص.

كما أكد شرفة على أن فسخ العقود يخص المتعاقدين المتغيّبين عن أماكن عملهم، طبقا للنصوص القانونية المعمول بها.

وللتذكير فان العدد الإجمالي للمدمجين بمناصب عمل دائمة بالقطاع العمومي على مستوى الولاية، وفقا للمرسوم 19-336. يقدّر بأزيد من 10200 مستفيد إلى غاية شهر جانفي الجاري. أي بنسبة 87 بالمائة من المتعاقدين، ولاتزال العملية جارية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...