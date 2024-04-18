وزير العمل: “منحة البطالة مكسب لن تتخلى عنه الدولة الجزائرية”

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، أن منحة البطالة هي مكسب للدولة الجزائرية يُعزّز بعدها الاجتماعي، لم لن و تتخلى عنه، مضيفا بأنها تجربة نموذجية جزائرية بامتياز لقت صدى إيجابي داخل الوطن و خارجه.

و جاء ذلك على هامش إشراف الوزير بن طالب، بالمركز العائلي، ببن عكنون، على مراسم الإطلاق الرسمي لخدمة رقمية جديدة، و المتمثلة في بطاقة الشفاء الإفتراضية “e-chifa”.

كما أشار وزير العمل، إلى أن منحة البطالة تعدّ، كذلك، مكسبا إجتماعيا لفئة الشباب الجزائري، بحيث تعتبر إضافة للحماية الاجتماعية للجزائريين، و التكفل بالشباب الجزائري والتخفيف من معاناتهم، مؤكدا أن كل الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، و الدليل على ذلك، حسب الوزير، هو مجموع المواعيد المبرمجة لدراسة طلبات منحة البطالة خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية، الذي بلغ 89283 موعدا، بحيث بلغ عدد المواعيد خلال شهر أفريل الجاري، 27801 موعد، و سيبلغ خلال شهر ماي القادم، 35600 موعد، موعد، كما سيصل عدد المواعيد المبرمجة، خلال شهر جوان المقبل، لـ25882 موعدا، حسب الوزير، مؤكدا أن مواعيد المنحة تمر في ظروف عادية.

شرف الدين عبد النور