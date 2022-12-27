وزير العدل يكشف عن قيمة الممتلكات المنهوبة المُسترجعة

كشف اليوم الثلاثاء، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار في إطار عمليات استرداد الأموال المنهوبة.

وجاء ذلك في كلمة له خلال التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالمجلس الشعبي الوطني

وأكد طبي على أن مسار استرداد الأموال المنهوبة كان على الصعيد الوطني والدولي، مشيرا إلى أن المبلغ المسترد مؤقت ومرشح للارتفاع.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه العملية جاءت بعد التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية، الايطالية والأمريكية.

كما كشف وزير العدل عن استرجاع 213 من العقارات الصناعية منها مصنع الإسمنت ومصانع السيارات ومصانع صناعة الزيوت، وضع اليد على 23 ألف ملكية منقولة منها طائرات

بالاضافة الى استرجاع 40203 من الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى حجز قنوات تلفزيونية، يضيف نفس المسؤول.

رمزي أحمد توميات

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