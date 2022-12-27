وزير العدل يكشف عن قيمة الممتلكات المنهوبة المُسترجعة

27 ديسمبر، 2022

كشف اليوم الثلاثاء، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار في إطار عمليات استرداد الأموال المنهوبة.

وجاء ذلك في كلمة له خلال التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما  بالمجلس الشعبي الوطني

وأكد طبي  على أن مسار استرداد الأموال المنهوبة كان على الصعيد الوطني والدولي، مشيرا إلى أن المبلغ المسترد مؤقت ومرشح للارتفاع.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه العملية جاءت بعد التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية، الايطالية والأمريكية.

كما كشف وزير العدل عن استرجاع 213 من العقارات الصناعية منها مصنع الإسمنت ومصانع السيارات ومصانع صناعة الزيوت، وضع اليد على 23 ألف ملكية منقولة منها طائرات

بالاضافة الى استرجاع 40203 من الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى حجز قنوات تلفزيونية، يضيف نفس المسؤول.

رمزي أحمد توميات

27 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

مجمع اتصالات الجزائر يشارك في الطبعة الأولى للمعرض و المؤتمر العربي الدولي

13 نوفمبر، 2022

إعادة جدولة زيارات طالبي التأشيرات إلى فرنسا بدءاً من 4 ديسمبر الجاري

4 ديسمبر، 2022

الأمن الوطني يُطلق مسابقة توظيف جديدة

24 يناير، 2022

أونيسي يستعرض مع السفير السويسري سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية

25 نوفمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: