وزير العدل يشدد على ضرورة حماية المبلغين عن شبهة الفساد

شدد وزير العدل، عبد الرشيد طبي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى وضع برامج تطبيقية لمكافحة هذه الجرائم

وأفاد طبي، أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، جاء بآليات. حيث يقوم بوضع أجهزة رقابة لحماية المتدخلين من خلية تبييض الأموال .

وأوضح ذات المتحدث، أن الخاضعين هي المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة باسم زبون وكذا المؤسسات والمهن غير المالية. التي يمارس أصحابها النشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية كالمهن الحرة.

أما بخصوص الجمعيات والمنظمات غير المالية كعدم قبول إعانات مالية من مصادر مجهولة وعدم قبول الأموال دون رخصة من الوزارة المعنية.

كما شدد وزير العدل، على ضرورة حماية المبلغين عن العمليات المشتبه فيها، حيث قال “لا متابعات للإخطار بالشبهة حتى ولو لم يكونو على علم أو لم يحدث فعلا الخطأ الإجرامي”، مبرزا وجود تنسيق دولي محكم فيما يخص مصالح الإبلاغ.

ليديا كبيش

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