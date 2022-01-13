أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الحكومة تدرس إمكانية إنشاء المحاكم المتنقلة، لاسيما على مستوى الولايات الجنوبية والمناطق التي تبعد عن المحاكم في المدن والولايات.

وأبرز طبي في معرض رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن خاصية المحاكم والمجالس القضائية المتنقلة معمول بها في دولة الإمارات وبالتحديد بأبي ظبي.

وفي هذا الصدد قال المسؤول الأول عن قطاع العدالة أن :” هذا ليس ببعيد عنا ويمكن اللجوء إلى هذا الحل”.

وفي سياق آخر، أكد ذات المتحدث أن قضية حقوق الخزينة العمومية كانت مطروحة منذ سنوات بخصوص كيفيات تحصيل الغرامات المحكوم بها من الجهات القضائية.

كما أوضح وزير العدل أنه تم اقتراح التكفل بتحصيل المبالغ والغرامات المحكوم بها من الجهات القضائية من خلال قانون المالية لسنة 2017، مشيرا إلى أنه تم إعداد تطبيقة على مستوى وزارة العدل من أجل تجسيد التحصيل.

رمزي أحمد توميات

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