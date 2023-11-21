وزير العدل: حافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي

21 نوفمبر، 2023

قال  وزير العدل عبد الرشيد طبي. ان المؤتمر الوطني حول محافظ الحسابات في الوقاية من مكافحة الجريمة المالية يكتسي أهمية بالغة ويأتي في سياق تعزيز علاقة محافظي الحسابات بنيابات الجمهورية. ومهامهم في الوقاية من الفساد ومكافحته و تبييض الأموال.

وأوضح طبي في كلمة القاها نيابة عنه الامين العام للوزارة نقاز محمد، انها نهمة في غاية النبل والمسؤولية كون محافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي. للشركات والهيئات من جهة، ومن جهة أخرى دوره الفعال في حماية الإقتصاد الوطني.

وأضاف ذات المتحدث ان الوقاية من الجريمة المالية وتبييض الأموال مرتبطة ارتباطا وثيقا في العلاقة بين محافظي الحسابات نيابات الجمهورية.

وفي هذا السياق يأتي القانون 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المنظم لمهنة الخبير المحاسب. ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ليكرس دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها.

في حين وزير العدل على أن محافظي الحسابات له دور هام في تعزيز المنظومة الوطنية. من خلال إجراء تحاليل للمخاطر التي تتعرض لها المهنة ووضع إجراءات للتخفيف منها. وتعزيز التعاون والتنسيق الداخلي بين محافظي الحسابات، مع تقديم الاقتراحات التي يرونها مناسبة في هذا المجال

ليديا كبيش

21 نوفمبر، 2023

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