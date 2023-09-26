وزير الطاقة يشرع في زيارة تفقدية لولايتي تلمسان ومعسكر

26 سبتمبر، 2023

حل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بكل من ولايتي تلمسان ومعسكر في زيارة عمل وتفقد.

وكان عرقاب مرفوقا بإطارات من الوزارة، رئيس سلطة ضبط المحروقات، الرؤساء المدراء العامون لمجمعات سونلغاز، سونارام ونفطال وكذا إطارات من القطاع.

وسيشرف الوزير على بوضع حيز الخدمة، إطلاق ومعاينة العديد من المنشآت ومشاريع الربط بالغاز الطبيعي ، الكهرباء وكذا المواد البترولية، خاصة تلك المخصصة للسكان، والمناطق الصناعية.

هذا وسيتفقد عرقاب بعض المنشآت والمشاريع الصناعية المنجمية على غرار مصنع إنتاج البنتونيت بحمام بوغرارة ولاية تلمسان، ومصنع انتاج كاربونات الكالسيوم بسيق ولاية معسكر.

ليديا كبيش

26 سبتمبر، 2023

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